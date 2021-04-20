منح تراخيص لـ 589 مؤسسة فردية جديدة بالإمارات خلال ابريل الجاري

سجلت الأنشطة الاقتصادية في دولة الامارات المزيد من النمو خلال الأسابيع القليلة الماضية،وذلك وفق ما تم رصده من قبل السجل الوطني الاقتصادي الذي اظهر دخول نحو 589 مؤسسة فردية الى سوق العمل في دولة الامارات في النصف الاول من شهر ابريل الجاري.





ويعكس النمو المتواصل في عدد التراخيص الجديدة الصادرة في الدولة، محافظة كافة القطاعات على وتيرة نشاط جيدة منذ بداية العام الجاري ،مما سينعكس بآثاره الإيجابية على أداء الاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية .





ويتضح من خلال الأرقام الرسمية أن ثلاث إمارات هي ابوظبي ودبي والشارقة استحوذت على نحو 80% من أنشطة المؤسسات الفردية المرخصة في دولة الامارات فيما توزعت بقية النسبة على الامارات الأخرى .





يشار الى أن المؤسسات الفردية تعد من أكثر الاشكال القانونية للشركات المرخصة في الامارات في حال مقارنتها مع بقية الفئات الأخرى من الشركات المرخصة في الدولة والتي تشمل الشركات المساهمة العامة والخاصة وغيرها من الأشكال القانونية الأخرى.