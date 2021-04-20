شاهد..ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب"





دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب"، حول ظهور "شامية" الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، ويقوم "عساف" بالتقاط عدة صور لها ويرسلها إلى نجلها "غفران" أمير كرارة الذي يجتمع برجاله فور معرفته لذلك الخبر، لكي يذهبا لإحضارها من عنده، فيلحق به "علي" دياب ويطلب منه أن يعطيه مهلة لكي يسلمها له دون أن يتعاركا.وإليكم أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب" :ظهور والدة "غفران"بدأت الأحداث بظهور "شامية" والدة "عساف" وتصطدم مع ابن اختها "بكري" الذي يؤيد حبسها."علي" يُجبر"غفران" على تنفيذ مطلبهاجتماع "غفران" برجاله للذهاب لـ"عساف"لمعرفة منه مكان والدته بالقوة، فيمنعه "علي" ويُعده بأنه سيعيدها له."جليلة" تعود لمنزلهاعودة"جليلة "لمنزلها واعترافها لزوجها بمقابلتها مع" عساف"لتقنعه بمغادرة البلد لكنه يرفض الاستجابة لكلامها."عساف" يرفض الاستجابة لمطلب"زيارة "علي" ووالدته لمنزل عساف في محاولة جديدة لكي ينصحاه بتسليمه والدته، لكنه يرفض الاستجابة إليهم.اشتعال الحرب بين" غفران" و"عساف"هجوم "غفران" ورجالته على أرض "عساف " ويقوما بتبادل النيران.