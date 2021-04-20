Advertisements

شاهد..ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب"، حول ظهور "شامية" الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، ويقوم "عساف" بالتقاط عدة صور لها ويرسلها إلى نجلها "غفران" أمير كرارة الذي يجتمع برجاله فور معرفته لذلك الخبر، لكي يذهبا لإحضارها من عنده، فيلحق به "علي" دياب ويطلب منه أن يعطيه مهلة لكي يسلمها له دون أن يتعاركا.


وإليكم أبرز أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "نسل الأغراب" :

ظهور والدة "غفران"

بدأت الأحداث بظهور "شامية" والدة "عساف" وتصطدم مع ابن اختها "بكري" الذي يؤيد حبسها.

"علي" يُجبر"غفران" على تنفيذ مطلبه

اجتماع "غفران" برجاله للذهاب لـ"عساف"لمعرفة منه مكان والدته بالقوة، فيمنعه "علي" ويُعده بأنه سيعيدها له.

"جليلة" تعود لمنزلها

عودة"جليلة "لمنزلها واعترافها لزوجها بمقابلتها مع" عساف"لتقنعه بمغادرة البلد لكنه يرفض الاستجابة لكلامها.

"عساف" يرفض الاستجابة لمطلب"

زيارة "علي" ووالدته لمنزل عساف في محاولة جديدة لكي ينصحاه بتسليمه والدته، لكنه يرفض الاستجابة إليهم.

اشتعال الحرب بين" غفران" و"عساف"

هجوم "غفران" ورجالته على أرض "عساف " ويقوما بتبادل النيران.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسل الاغراب الحلقة السادسة نسل الاغراب الحلقة السابعة نسل الاغراب الحلقة الخامسة نسل الاغراب الحلقة الثالثة نسل الاغراب الحلقة التانية مسلسل نسل الاغراب امير كرارة الحلقة السادسة الحلقة السابعة الحلقة الخامسة الحلقة الثامنة نسل الاغراب الحلقة الثامنة الحلقة الثالثة الحلقة التانية الحلقة الاولي احمد السقا احلام الجريتلي

أخبار تهمك

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

عاجل - تعليق ناري من محمد صلاح بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ 14 دقيقة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

حسام موافي: لهذا السبب أوصى النبي بمنع البصل والثوم يوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من جوارديولا بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

كارتيرون ينقلب على ثلاثي الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

في الحلقة الثانية من مسلسل "نسل الأغراب".. الصراع يشتد بين غفران وعساف

مسلسلات رمضان 2021 "نسل الاغراب الحلقة 3" | (عساف الغريب يساوم غفران على جليلة وابنه).. أحداث الحلقة الثالثة من نسل الاغراب

شاهد.. ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل "نسل الأغراب"

نسل الاغراب الحلقة 6.. موعد وإعادة مسلسل نسل الاغراب الحلقة السادسة عبر قناة اون ON الفضائية

في الحلقة السادسة من "نسل الأغراب".. أمير كرارة يطلب من مي عمر تهدئة شقيقها لكي لا يقتله

شاهد.. ملخص الحلقة السادسة من مسلسل "نسل الأغراب"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

10:31 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر