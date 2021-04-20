موسيماني يعقد محاضرة لاعبي الأهلي قبل بداية التدريبات

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سموحة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.





وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب في ظل ضغط المباريات.





وكان الفريق قد واصل تدريباته دون راحة لمواجهة سموحة، بعد أن تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



