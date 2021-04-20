جامعة المنصورة تستقبل مؤسس جروب شعبة محرري وزارة الصحة وترحب بخدمة المرضي





ومن جانبه رحب رئيس الجامعة بتقديم كل الدعم والمساعدة للمرضي سوء من أبناء محافظات الدلتا أو من المحافظات الأخرى.





وأشار عبدالباسط بأن جامعة المنصورة تعد من أعرق الجامعات المصرية في المجال الطبي حيث تضم العديد من المراكز المتخصصة في شتي المجالات هذا الي جانب امتلكها عدد كبير من مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط.





يذكر أن جروب شعبة محرري وزارة الصحة تم تأسيسه منذ خمس سنوات وقدم مساعدات لنحو ستون آلاف مريض علي مستوي الجمهورية ويضم الجروب اهم القيادات في المجال الطبي في مصر ويلقي دعم وتأييد من الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والتي تدعم شبكات التواصل الاجتماعي الهادفة الي مساندة المرضي.

استقبل الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة الزميل جيلاني كساب مؤسس جروب شعبه محرري وزارة الصحة بمكتبه أمس حيث قدم كساب الشكر لجامعة المنصورة وقيادات كليات الطب علي تعاونهم مع الحالات التي يتم تحويلها عبر الشعبة.