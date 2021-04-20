يوسف الحسيني عن زيارة رئيس الوزراء لليبيا: "مصر قامت بالدور الأكبر في العالم" (فيديو)

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بصحبة العديد من الوزراء إلى دولة ليبيا الشقيقة، قائلًا: "مفيش حد أسعد مني في مصر، غير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة".



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أنه المذيع الوحيد في العالم الذي شاهد حرب التحرير في ليبيا، وقام بمقابلة قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، كما قام بإعداد مقابلة مع زعيم داعش في مدينة سرت.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد عملية إعادة الاستقرار مرة أخرى في ليبيا، مشيرًا إلى أن إعادة الاستقرار في ليبيا هام للغاية، لأنه يعيد الاستقرار مرة اخرى إلى الحدود الليبية المصرية.



ولفت إلى أن مصر قامت بالدور الأهم والأكبر والأعظم على مستوى العالم في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، متابعًا: " مفيش دولة في العالم قامت بدور رئيسي في أعادة الاستقرار الليبي مثل مصر"

