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اجتماعات بين الاندية مع أيمن سعد لإنقاذ السباحة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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بدأت الأصوات تتعالي داخل الاتحادات الرياضية بشكل عام واتحاد السباحة بشكل خاص، لإجراء تغيير يعطي اللعبة تطور حقيقي وإتاحة الفرصة لتقديم أبطال يستطعيون الفوز بالمراكز الأولي في البطولات القارية.

ويجري أعضاء جبهة انقاذ السباحة اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية، لتقديم وجوه جديدة تنقذ اللعبة  وتضع خطط مستقبلية للأبطال، وتساعد في تنظيم بطولات دولية تغير وجه السياحة الرياضية للسباحة في مصر.

وحرصت مجموعه المهتمين بشوؤن السباحه علي عقد جلسات مع الكابتن أيمن سعد لحثه علي خوض الانتخابات بقائمة تضم أسماء كبيرة في الأندية لإنقاذ اللعبة.

ووضعت جبهة إنقاذ لعبة السباحة خطة بدأت من الاتصالات بأسماء كبيرة في قطاع ألعاب الماء، بالإضافة إلي الاستفادة من التغييرات التي يشهدها القطاع الرياضي خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها تقديم وجوه جديدة في مجالس إدارات الأندية تمتلك علاقات دولية.

ووضعت هذه المجموعه الخطة للنهوض بالاتحاد وتقديم أفكار رياضية وتسويقية تساهم في تطوير اللعبة والوصول بها إلي المنصات الدولية، خاصة وأن مصر غابت عن البطولات الكبيرة بخلاف الأبطال والبطلات المتواجدون والمتواجدات خارج البلاد وحرصت هذه المجموعه علي فرض سرية كامله علي الاسماء المرشحة لخوض الانتخابات لحين الاستقرار عليها.

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