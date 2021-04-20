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ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت خلال أول شهرين من 2021

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
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36 مليون دولار إجمالي صادرات "الأسمنت " خلال أول شهرين من 2021

ارتفعت صادرات مصر من "الأسمنت" خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بنحو 38% لتسجل ما قيمته 36 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وذكر التقرير الشهري الصادرعن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أنه تم تصدير أسمنت إلى نحو 48 دولة منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت كلا من (غانا -موريتانيا -لبنان-كوريا الجنوبية-قبرص-دومينيكا-بيرو-استراليا-جيبوتي-ايطاليا-الدومينيكان-بيرو-بربادوس-النيجر-شيلي-الكونغو زائير-موريشيوس-بوروندي-الكويت).

وأشار التقرير إلى استحواذ 7 دول على نحو 86 % من إجمالي صادرات الأسمنت المصري خلال أول شهرين من 2021 تصدرها "ليبيا" والتى استحوذت على 26% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 9.367 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية"كينيا" مستحوذة على 20% بقيمة بلغت 7.104 مليون دولار، وجاءت "السودان" في المرتبة الثالثة ب` استحواذها على 19.7% بقيمة بلغت 7.100 مليون دولار، تلاها "غانا" بنحو 7.26% بما قيمته 2.614 مليون دولار.

وأضاف أن إجمالي صادرات الأسمنت المصري الى "الولايات المتحدة الأمريكية " بلغت 1.908 مليون دولار مستحوذة 5.3% من إجمالي الصادرات، فيما احتلت"موريتانيا" المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 1.550 مليون دولار، تلاها "الجمهورية اليمنية" بنحو 1.373 مليون دولار، وسجلت صادرات مصر من الأسمنت إلى "فلسطين" ما قيمته 595 ألف دولار، فيما بلغت إلى "روسيا الاتحادية" نحو 475 ألف دولار، واحتلت" المملكة العربية السعودية" المرتبة العاشرة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 377 ألف دولار.

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