اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي وسموحة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد سموحة، بالدوري العام.





وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى وسموحة إلى الحكم الدولى محمد الصباحى، المقرر لها بالجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر بالدوري.





وكان الأهلي حقق فوزًا على الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أول أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري.





ويستضيف الأهلي نظيره سموحة، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر بالدوري المصري الممتاز.



