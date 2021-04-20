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عميد معهد السكر السابق يزف بشرى سارة لمرضى السكري

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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بعث سامح عبد الشكور، عميد معهد السكر السابق، بشرة سارة إلى مرضى السكري، قائلا "إن مركز أبحاث الخلايا الجذعية في جامعة هارفورد توصلوا إلى طريقة لتحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياسية سوف تفرز انسولين طبيعي لمريض السكر ولن يحتاج إلى شكشكة كل يوم".

وأضاف "عبد الشكور" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، "أبحاث الخلايا الجذعية بقالها عشرات السنوات ونجحوا أخيرًا أن يقوموا بتحويل هذه الخلايا الجذعية إلى أخرى بنكرياسية وتم تجربة على الحيوانات، وبدلًا من مهاجمة الجهاز المناعي لهذه الخلايا سيكون هناك جهاز حساس خلال أعوان قليلة يفرز أنسولين بشري إذا ما شعر باحتياج الجسم إليه بشكل طبيعي كل ما نسبة السكر تعلى، ويقدر الإنسان يأكل وشرب من غير شكشكة.

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