أستاذ بجامعة القاهرة عن مقتل الرئيس التشادي: فرنسا ستتدخل لدعم الاستقرار

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة، على مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرًا بإصابته في احد المعارك، قائلًا: "تشاد دولة كبيرة المساحة، وقريبة جدًا من حركة بوكو حرام، ومن الاحداث التي حدثت في ليبيا".



وأشار "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إلى أن تشاد تتواجد في بؤرة ملتهبة في القارة الإفريقية، والرئيس التشادي تعرض للكثير من محاولات الاغتيال، وأي رئيس يأتي للسلطة يأتي من خلال طريق دموي.



ولفت إلى أن الحركات المتمردة منتشرة ومتمركزة في الكثير من دول الجوار، مشيرًا إلى أن تولي نجل الرئيس تشادي رئاسة البلاد يعني ان الجيش ما زال مسيطر على الاوضاع، خاصة ان نجل الرئيس قائد في الجيش التشادي، مشيرًا إلى أن فرنسا ستقوم بدعم الجيش التشادي خلال المرحلة المقبلة، لكي تستقر الأوضاع في دولة تشاد.

