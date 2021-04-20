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بعد قتلهم الرئيس ديبي.. المتمردون يرفضون حكم المجلس الانتقالي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أعلنت جماعة "جبهة التغيير والوفاق" المتمردة في تشاد، التي قتلت الرئيس إدريس ديبي في اشتباك معها، عن رفضها للفترة الانتقالية في البلاد بقيادة نجل ديبي.

 

وقالت الجماعة في بيان لها إن "تشاد ليست مملكة ولا يمكن توريث السلطة ضمن العائلة في بلادنا"، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

 

وأعلنت "الجبهة" عزمها التقدم نحو العاصمة التشادية نجامينا.

 

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي قد توفي اليوم الثلاثاء متأثرا بالجروح التي أصيب بها في اشتباك مع المتمردين، وذلك بعد أيام من فوزه في انتخابات رئاسية بولاية سادسة على التوالي.

 

وفي أعقاب مقتل الرئيس أعلن العسكريون في البلاد عن فترة انتقالية بقيادة نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي بصفة الرئيس مؤقتا.

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مقتل الرئيس التشادي تشاد المتمردون الرئيس ديبي إدريس ديبي

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