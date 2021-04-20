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وزيرة التخطيط: ميكنة جميع الخدمات التي سيتم تقديمها للمواطنين لتلاشي أي زحام

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنهم حريصون على ميكنة جميع الخدمات التي سيتم تقديمها للمواطنين لتلاشي أي زحام.

وأشارت "السعيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى البدء بتقديم 140 خدمة عبر المنظومة الإلكترونية، واستكمال الباقي تباعًا، والدفع بـ50 سيارة خدمات إلكترونية إضافية قبل نهاية العام الحالي، معلقة: "جائحة كورونا عجلت بميكنة الخدمات والخدمات الإلكترونية".

وتابعت: "12 سيارة للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة"، مستكملة: "نسعى لتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري من خلال تقديم خدمات متكاملة"، معقبة: "الناس كلها بتتقشف في مثل هذه الظروف، ولكننا نتوسع في تقديم خدمات أفضل للمواطنين".

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