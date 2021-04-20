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61 % ارتفاع في صادرات مصر من الحديد والصلب خلال شهرين

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
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ارتفعت صادرات الحديد الصب والصلب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 61.2 بالمئة لتسجل 187 مليون دولار مقابل 116 مليون دولار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أنه تم التصدير إلى نحو 49 دولة منها 11 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت استونيا ونيوزيلندا واكوادور وساحل العاج وبيليوترينداد وتوباجو وايرلندا وباكستان وبوروندي وبنين وسنغافورة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار المجلس، إلى استحواذ 5 دول على 84.4 بالمئة من إجمالي صادرات الحديد الصب والصلب، تصدرها إيطاليا والتىي استحوذت على 30 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 56.1 مليون دولار، تليها المملكة العربية السعودية مستحوذة على 21.2 بالمئة  بقيمة بلغت 39.683 مليون دولار، تلاها اسبانيا مستحوذة على 12.7 بالمئة  بقيمة بلغت 23.86 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة البرتغال بقيمة بلغت 16.55 مليون دولار، ثم البرازيل بنحو 14.12 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب إلى الأردن نحو 5.2 مليون دولار، تلاها كينيا بما قيمته 4.27 مليون دولار، وبلغت إلى ليبيا نحو 3.5 مليون دولار، فيما بلغت إلى السودان ما قيمته 2.87 مليون دولار.

من جانب آخر، أوضح التقرير تراجع صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 58 بالمئة  لتبلغ 229 مليون دولار مقابل 549 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر المجلس، أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت  المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي المصري  مستحوذة على 48 بالمئة  من إجمالي الصادرات بما قيمته 110 ملايين دولار، تلاها في المرتبة الثانية كندا مستحوذة على 33.6 بالمئة  بما قيمته 77 مليون دولار، ثم أستراليا بنحو 40 مليون دولار مستحوذة على 17.4 بالمئة  من إجمالي الصادرات، فيما بلغت إلى ألمانيا الاتحادية نحو 198 ألف دولار، تلاها البحرين بما قيمته 15 ألف دولار.

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