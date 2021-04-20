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تقسيمة قوية في مران الأهلي تحت قيادة موسيماني

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء تقسيمة كرة قوية، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة سموحة.

وحرص الجهاز الفني على إجراء تقسيمة كرة، شهدت حماسًا كبيرًا من جانب اللاعبين، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة التي تقام مساء غدٍ الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام».

وفي سياق أخر عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سموحة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب في ظل ضغط المباريات.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي.

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