أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه لن يعطي رأياً نهائياً في دوري السوبر الأوروبي الجديد حتى تتوافر لديه "كافة المعلومات"، لكنه حذر من أنه لا يمكن إطلاق اسم "رياضة" على منافسة لا يعتمد النجاح فيها على الجهد.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي إن كرة القدم "ليست رياضة إذا لم تكن هناك علاقة بين الجهد والنجاح، بين الجهد والمكافأة. إنها ليست رياضة عندما يكون النجاح مضموناً مسبقاً. إنها ليست رياضة عندما لا يهم إذا خسرت".



وأضاف المدرب الإسباني "ليس من العدل عندما يكافح فريق، ويكافح، ويكافح، ويصل إلى القمة، ولكن لا يتأهل لأن النجاح مضمون بالفعل لعدد قليل من الأندية الأخرى".



ولدى سؤال الصحافيين له حول مشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد الذي أعلن عنه 12 نادياً أوروبياً، من بينهم مانشستر سيتي، فضل مدرب برشلونة السابق التحفظ، وقال "أود أن أكون أكثر وضوحاً عندما تتوافر لدينا كافة المعلومات" مؤكداً أنه علم بالأمر "قبل ساعات قليلة" من إعلانه رسميا مساء الأحد.



وكشف غوارديولا أن المديرين الفنيين للأندية الإنجليزية الستة المندمجة في البطولة الجديدة "منزعجون".



وشدد "سنلعب في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل وسنحاول الوصول إلى المباراة النهائية؛ وفي الموسم المقبل سنخوض المسابقات الأوروبية لأننا نستحق ذلك، لأننا استحقينا ذلك على أرض الملعب".



وفجر 12 نادياً من كبار أوروبا قنبلة مدوية في الأوساط الرياضية العالمية الأحد، عبر إعلان إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى "سوبر ليغ".



وضمت قائمة الأندية المؤسسة للبطولة الجديدة كلاً من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام هوتسبر (إنجلترا)، ويوفنتوس وإي سي ميلان وإنتر ميلان (إيطاليا).