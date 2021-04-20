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شاهد..ملخص الحلقة الثامنة مسلسل "الاختيار 2"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 2" الكثير من الأحداث.

ويرصد "الفجر الفني أبرز أحداث الحلقة:


الخائن


نجاة محمد إبراهيم وزير الداخلة من الموت.

نجى وزير الداخلية محمد إبراهيم من الموت عقب اغتيال بسيارة مفخخة على طريق مصطفى النحاس.

خيانة محمد عويس لمحمد مبروك

خان المقدم محمد عويس العقيد محمد مبروك حيث استقطبه عناصر الإخوان للإدلاء بمعلومات عن "مبروك".

مظاهرات بجامعة الأزهر.

استقطب عناصر الإخوان عدد من طلاب الأزهر حيث قامو بأعمال شغب أمام جامعة الأزهر.

محمد عويس يدلي بمعلومات عن محمد مبروك.

أدلى المقدم محمد عويس بمعلومات عن العقيد محمد مبروك تحتوي على مكان سكنه و تحركاته مما جعل الإخوان يرصدون ذلك.

يوسف الرفاعي يقرر خطبة عاليا.

قرر يوسف الرفاعي التقدم لخطبة عاليا وذلك عقب زيارتها لأصدقائه وزوجاتهم.


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