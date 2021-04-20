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شاهد.. ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل القاهرة كابول
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:11 م
ولاء عبد الناصر
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بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث مثيرة، منها طلب الضابط عادل من منال خطيبة الشيخ رمزي سابقا، أن تساعده فى كشف رمزي.
وإليكم أبرز أحداث الحلقة الثامنة:
شكوك علي :
شك "على" فى "الشيخ أسامة" الرجل الذى كان يبيع له الكتب فى القهوة، أنه وراء محاولة قتل صديقه، الذى اعترف بأنه ملحد.
لقاء منال بعادل:
التقي الضابط "عادل" بمكتبه بمنال، لتكشف له أنه دارت بينها وبين رمزى، اتصالات سرية من خلال ميل خاص به.
عادل يطلب المساعدة :
كشف عادل لـ "منال"، ماحصل ل خالد، وقيام رمزى بقتل صديقه، والخروج أمام العالم ليعلن مسئوليته عن مقتله، وطلب منها أن تساعده فى كشف خطوات رمزي.
طارق يتخانق مع زوجته :
تشاجر طارق مع زوجته نتيجة أنه يريدها أن تغير من شكلها وطريقتها وهى ترفض ذلك.
اشتباك على بالبائع:
يتأكد على من أن بائع الكتب هو المسئول عن محاولة اغتيال صديقه الملحد، واشتبك معه.
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