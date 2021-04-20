شاهد.. ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل القاهرة كابول









بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث مثيرة، منها طلب الضابط عادل من منال خطيبة الشيخ رمزي سابقا، أن تساعده فى كشف رمزي.وإليكم أبرز أحداث الحلقة الثامنة:شكوك علي :شك "على" فى "الشيخ أسامة" الرجل الذى كان يبيع له الكتب فى القهوة، أنه وراء محاولة قتل صديقه، الذى اعترف بأنه ملحد.لقاء منال بعادل:التقي الضابط "عادل" بمكتبه بمنال، لتكشف له أنه دارت بينها وبين رمزى، اتصالات سرية من خلال ميل خاص به.عادل يطلب المساعدة :كشف عادل لـ "منال"، ماحصل ل خالد، وقيام رمزى بقتل صديقه، والخروج أمام العالم ليعلن مسئوليته عن مقتله، وطلب منها أن تساعده فى كشف خطوات رمزي.طارق يتخانق مع زوجته :تشاجر طارق مع زوجته نتيجة أنه يريدها أن تغير من شكلها وطريقتها وهى ترفض ذلك.اشتباك على بالبائع:يتأكد على من أن بائع الكتب هو المسئول عن محاولة اغتيال صديقه الملحد، واشتبك معه.