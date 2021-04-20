Advertisements

عميد معهد السكر السابق يقدم نصائح لمرضى السكري أثناء الصيام

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
وجه سامح عبد الشكور، عميد معهد السكر السابق، مجموعة من النصائح لكيفية تعامل مرضى السكري مع الصيام خلال شهر رمضان المبارك.

وقال "عبد الشكور" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الثلاثاء: "مريض السكر كمبدأ في الأكل عليهم أن يطبقوا قول النبي كلكوا واشربوا ولا تسرفوا، والصيام هو أحد نظم الرجيم الذي يعمل على تحسين المناعة".

وأضاف "الخلايا المناعية تأكل الخلايا الضعيفة وبتجدد خلايا جديدة حتى خلايا المخ بتجدد في هذا الصيام المتقطع، ويفضل تناول 3 وجبات بعد الإفطار منهم وجبة رئيسية، وأنصح بتناول 12 كوب من السوائل في الفترة بعد الإفطار إلى السحور".

وتابع "إذا كان السكر التراكمي من 4.6 إلى 5.% معقول، أعلى من ذلك معرض للإصابة بالسكر خلال شهرين، وممارسة الرياضة أثناء فترة الصيام خطر لأنه يسبب الجفاف وهذا له خطورة على القلب والضغط والكلى ويفضل أن تكون رياضة خفيفة وليست عنيفة في الفترة من 10 إلى 12 بعد صلاة العشاء"، مؤكدًا أن قياس السكر التراكمي هو أمر مهم وضروري ويكشف المعرضون بالإصابة بالسكر.

أخبار تهمك

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعليق ناري من محمد صلاح بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ 14 دقيقة

كارتيرون ينقلب على ثلاثي الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من جوارديولا بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 12 ساعة

حسام موافي: لهذا السبب أوصى النبي بمنع البصل والثوم يوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

10:31 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر