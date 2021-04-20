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بمشاركة الشناوي.. مران قوي لحراس الأهلي استعدادا لمباراة سموحة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة سموحة.

 

وخاض الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء فقرات متنوعة تحت قيادة ميشيل، بعد أداء التدريبات البدنية الجماعية مع الفريق.

 

وأنهى الفريق مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة، بعد أن تغلب على نظيره فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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