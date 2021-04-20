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عاجل.. مانشستر سيتي يعلن انسحابه رسميا من دوري السوبر الأوروبي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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أصبح مانشستر سيتي الأول بين 12 نادياً بارزاً في أوروبا يؤكد انسحابه من دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم.

وبعد وقت قصير من اعلان هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن تشيلسي يجهز أوراقه للانسحاب من البطولة الجديدة أعلن سيتي رسميا انسحابه.

وقال سيتي في بيان مقتضب بموقعه "يؤكد مانشستر سيتي أنه اتخذ اجراءات رسمية للانسحاب من المجموعة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي".

وكان سيتي واحداً من ستة أندية بالدوري الانجليزي الممتاز أعلنت انضمامها لدوري السوبر وسط معارضة واسعة النطاق من داخل وخارج اللعبة.

ورحب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" على الفور بقرار سيتي.

وقال "يسعدني أن أرحب بعودة سيتي إلى أسرة كرة القدم الأوروبية.. يتطلب الأمر شجاعة للاعتراف بالخطأ لكني لم أشك أبداً في أن لديهم القدرة والفطرة السليمة لاتخاذ هذا القرار".

وفي وقت سابق اليوم قال بيب غوارديولا مدرب سيتي إن دوري السوبر ليس من الرياضة في شيء.

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم "بالإجماع وبشدة" خطط دوري السوبر الأوروبي، وتعتزم اتخاذ موقف ضد الأندية الإنجليزية الستة المشاركة في البطولة الجديدة.

وكانت أندية آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير أعلنت يوم الأحد الماضي إطلاق مسابقة تقام مبارياتها في منتصف الأسبوع وتكون منافسة لدوري الأبطال وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة النطاق.

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