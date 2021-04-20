Advertisements

رئيس الوزراء: مصر تدعم كافة المشروعات التنموية في ليبيا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيارته إلى ليبيا،: "شرف كبير ليا إني أكون متواجد في بلدي الثاني ليبيا، وبصحبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية".

وتابع "مدبولي"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز": "أؤكد على دعم مصر الكامل لـ ليبيا والحكومة الليبية، وتنفيذ خارطة الطريق التي نتمناها لشقيقتنا ليبيا، وأؤكد دعم مصر لكل المشروعات التنموية التي ستقوم بها الحكومة الليبية".

ومن جانبه أعرب رئيس الحكومة الليبية، عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدًا أنها زيارة تاريخية، متابعًا: "ممتنون لرئيس الوزراء والوفد كثيرًا، فتحت القلوب بين مصر وليبيا، واليوم فتحنا قلبنا لإخواتنا في مصر ونرحب بهم بداية من الرئيس السيسي إلى كل الشعب المصري، مرحب بكم في ليبيا".

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يومين

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يومين

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ ساعة و 14 دقيقة

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ حوالي 5 ساعات

حسام موافي: لهذا السبب أوصى النبي بمنع البصل والثوم يوم الجمعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تعليق ناري من محمد صلاح بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ 14 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من جوارديولا بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة الا ربع

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون ينقلب على ثلاثي الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

10:31 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

04:20 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر