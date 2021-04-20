رئيس الوزراء: مصر تدعم كافة المشروعات التنموية في ليبيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيارته إلى ليبيا،: "شرف كبير ليا إني أكون متواجد في بلدي الثاني ليبيا، وبصحبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية".



وتابع "مدبولي"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز": "أؤكد على دعم مصر الكامل لـ ليبيا والحكومة الليبية، وتنفيذ خارطة الطريق التي نتمناها لشقيقتنا ليبيا، وأؤكد دعم مصر لكل المشروعات التنموية التي ستقوم بها الحكومة الليبية".



ومن جانبه أعرب رئيس الحكومة الليبية، عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدًا أنها زيارة تاريخية، متابعًا: "ممتنون لرئيس الوزراء والوفد كثيرًا، فتحت القلوب بين مصر وليبيا، واليوم فتحنا قلبنا لإخواتنا في مصر ونرحب بهم بداية من الرئيس السيسي إلى كل الشعب المصري، مرحب بكم في ليبيا".

