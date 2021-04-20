موعد مباراة الأهلي وسموحة المقبلة في الدوري المصري





يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مواجهة مرتقبة أمام سموحة السكندري ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021.





موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد سموحة بالجولة الحادية عشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أبريل الجاري.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد سموحة بالجولة الحادية عشرة المؤجلة من بطولة الدوري المصري، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.





وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد تغلب على غريمه التقليدي المكمل بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بينما يأتي سموحة السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.



