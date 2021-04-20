محافظ بورسعيد يلتقى لاعبي المصري ويشيد بنتائج الدورى والكأس



فى المقابل أعرب محمد الخولى نائب ئيس المصرى عن شكر نادية ادارة وفريقا وجماهيرا واعضاء لمحافظ بورسعيد على مساندتة المستمرة للمصرى ودعمة المتواصل للفريق البورسعيدى ماليا ومعنويا لاحراز النتائج المطلوبة بالمسابقات المحلية لاسعاد محبى النادى.



شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المران المسائى اليومى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى المقام على ملعب المصرى مساء اليوم الثلاثاء والتقى المحافظ بلاعبى الفريق وجهازهم الفنى بقيادة على ماهر المدير الفنى وبحضور محمد الخولى نائب رئيس النادى وعلى الطرابيلى امين الصندوق وشريف مزروع وطارق هاشم واحمد الشملا اعضاء مجلس الادارة.وخلال اللقاء أشاد محافظ بورسعيد باجمالى نتائج الفريق البورسعيدى بالدور الأول لمسابقة الدورى العام والتى نجح خلالها فى احراز ( المركز الثالث ) وكذلك بنجاح الفريق فى التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد تخطى فريقى المنصورة وطلائع الجيش.وطالب اللواء عادل الغضبان، الجميع بمضاعفة الجهد بالمرحلة المقبلة المصيرية من عمر الموسم الكروى الحالى والسعى بقوة لاسعاد محبى النادى وجموع مشجعية واعضائه ببورسعيد مشيرا لالتزام المحافظة بدعم النادى باعتبارة الكيان الرياضى الاول الذى يلتف حولة جميع ابناء بورسعيد واعرب محافظ بورسعيد عن امنياتة القلبية بالشفاء العاجل لرئيس النادى سمير حلبية ونجلة عضو مجلس الادارة المهندس عدنان حلبيه للعودة بسرعة لاستئناف دورهما فى قيادة النادى.