عاجل - تعليق ناري من محمد صلاح بشأن دوري السوبر الأوروبي

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، رفضه لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي المستحدثة، التي تم الإعلان عنها قبل يومين.





وقام محمد صلاح بنشر البيان الموحد الذي تم إصداره من لاعبي ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وجاء نص البيان كالتالي"لا نحبها ولا نريدها أن تحدث، هذا موقفنا الجماعي، التزامنا للنادي وجماهيره بلا حدود، لن تسيروا وحدكم أبدًا".





لاعبو ليفربول عبروا عن رفضهم لفكرة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، المشارك ناديهم في تأسيسها، كما أن مدربهم يورجن كلوب كان قد أعلن رفضه هو الآخر للبطولة، أمس الإثنين.



