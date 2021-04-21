مواجهات من العيار الثقيل.. تعرف على مباريات الأهلي المقبلة





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 4 مباريات قوية فى بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة المتبقية من شهر أبريل الجاري.





وفاز الأهلي على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





سجل هدفي الأهلي اللاعب محمد شريف في الدقائق 21 و 34، في حين سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 31.





ويلعب الأهلي يوم 21 أبريل مع سموحة، ثم مع إنبي يوم 24، ثم المصري يوم 27، قبل أن ينهي مبارياته بشهر أبريل أمام الجونة يوم 30 من الشهر الجاري..





ويحتل الأهلي المركز الثاني حاليًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة جمعهم من 12 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة من أصل 15 مباراة.



