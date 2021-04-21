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بايرن ميونيخ يصدر قراره بشأن المشاركة ببطولة دوري السوبر الأوروبي

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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رفض بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي مخطط إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للنادي "أعضاء النادي والجماهير رفضوا دوري السوبر الأوروبي، في بايرن ميونخ فإن أمنيتنا وهدفنا هو أن تخوض الأندية الأوروبية منافسة رائعة وحماسية في دوري أبطال أوروبا ، وأن نطور البطولة سويا مع يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)... بايرن ميونخ يقول لا لدوري السوبر".

من جانبه قال كارل هاينز رومينيجه رئيس مجلس إدارة بايرن "بالنيابة عن المجلس، أؤكد بصراحة أن بايرن لن يشارك في دوري السوبر".

وأضاف "بايرن يتضامن مع البوندسليجا، دائما كانت ومازالت سعادة كبيرة أن نتمكن من اللعب وتمثيل ألمانيا في دوري أبطال أوروبا ، كلنا نتذكر باعتزاز فوزنا بلقب دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة، لا يمكن نسيان هذه اللحظات السعيدة".

وأشار رومينيجه "بالنسبة لبايرن فإن دوري أبطال أوروبا هي أفضل مسابقة للأندية في العالم".

وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن الأندية الـ12 المؤسسة لدوري السوبر، من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا أعطت مهلة لمدة 30 يوما لبايرن ميونخ بطل أوروبا ست مرات ومواطنه بوروسيا دورتموند للانضمام إلى قائمة الأعضاء الثلاثة الإضافيين المؤسسين للبطولة.

وقال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند أمس الاثنين أن ناديه وبايرن لن ينضما لدوري السوبر وسيظلا في عضوية رابطة الأندية الأوروبية التي تساند البطولات التابعة ليويفا، والتي ستخضع لتعديلات بداية من 2024.

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