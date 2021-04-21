هند صبري تحصل على ترقية بعد نجاحها في عملية مخابراتية.. أبرز أحداث الحلقة الثامنة من "هجمة مرتدة"





بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "هجمة مرتدة"، بعرض مشاهد حقيقية من مظاهرات المحلة 2008، ثم يظهر السيد رفعت "هشام سليم" وقائده الفنان كمال أبو رية، وتحدث رفعت عن التقارير التى رصدت زيادة فى حالة الاحتقان فى الشارع المصرى خاصة بين الشباب، وتعمل على زيادتها جهات إعلامية ومنظمات مدنية تعمل لصالح جهات أجنبية.فى الوقت نفسه نجحت دينا أبو زيد التى تلعب دورها النجمة هند صبري فى عملية مخابراتية وتم ترقيتها فى الوكالة التى تعمل فيها خارج مصر وأصبحت المدير الإقليمى لها فى الشرق الأوسط وتم نقلها لمكتب القاهرة، وتستعد للخطوة المقبلة.مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.