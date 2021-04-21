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أحمد موسى: قضية حادث قطار طوخ كبيرة وتحتاج الردع

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 05:43 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن قضية حادث قطار طوخ كبيرة وتحتاج الردع، مشيرا إلى أنه يجب على كل مسئول القيام بعمله.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنه يجب أن يشرف مسئول الصيانة على سلامة القطارات قبل تحركها، وفحص خطوط السكك الحديد.

وأشار إلى أن النائب العام أمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ، لافتا إلى أن المتهمون في حادث القطار هم: "مدير عام تجديدات تلك السكك"، و"مدير عام الصيانة" و"مهندس ميكانيكا" و"مجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات".

ولفت إلى أن الدولة تنفق المليارات على منظومة السكة الحديد لخدمة المواطنين، معقبا: "تجاوزنا أكثر من 250 مليار جنيه صرف على المنظومة لكون لا بديل عنه بالنسبة لبعض المواطنين
".
ونوه بأن الحصيلة النهائية للحادث حتى الآن وفاة 23 راكبا واصابة 139 وفقا لبيان النيابة العامة،، معلقا: " الناس مبتراعيش ربنا في عملها” وهو ما سبب في هذا الحادث ولم يؤدوا عملهم بالشكل المطلوب".

وأشار الإعلامي إلى أن العنصر البشرى هو المسئول الاول عن وقوع حوادث القطارات.

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