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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-4-2021.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء 21-4-2021، ليصعد سعر المعدن الأصفر في الصاغة بنحو 3 جنيهات.


أسعار الذهب اليوم:


وسجل  سعر الذهب عيار 21  إلى 778 جنيه للجرام

 حقق سعر الذهب عيار 24  إلى 889.25 جنيه للجرام

 بلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 666.75 جنيه

 سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6815 جنيه.

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