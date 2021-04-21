بعد إصابته بكورونا للمرة الثالثة.. أسامة منير: "خدوا بالكم"

قال الإعلامي أسامة منير، عن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة: "مكتش متوقع خالص إني أًصاب بكورونا للمرة الثالثة"، معلقًا: "الناس تاخد بالها الموضوع مش لطيف، فيه آلام مبرحة في جسدي وسخونة وحرارة".





وأوضح "منير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأعراض في المرة الأولى كانت في المعدة بالإضافة إلى تكسير الجسد والحرارة، وكذلك في المرة الثانية ولكنها أدت إلى التهابات في المعدة والقولون بطريقة أشد، متابعًا: "الإصابة في المرة الثالثة حرارة لا تنخفض".



