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بعد إصابته بكورونا للمرة الثالثة.. أسامة منير: "خدوا بالكم"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:21 ص
أسامة منير
أسامة منير
أمنية فوزي
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قال الإعلامي أسامة منير، عن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة: "مكتش متوقع خالص إني أًصاب بكورونا للمرة الثالثة"، معلقًا: "الناس تاخد بالها الموضوع مش لطيف، فيه آلام مبرحة في جسدي وسخونة وحرارة".

وأوضح "منير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأعراض في المرة الأولى كانت في المعدة بالإضافة إلى تكسير الجسد والحرارة، وكذلك في المرة الثانية ولكنها أدت إلى التهابات في المعدة والقولون بطريقة أشد، متابعًا: "الإصابة في المرة الثالثة حرارة لا تنخفض".

وكشف عن أن أول إصابة في شهر فبراير 2020، والثانية في شهر سبتمبر 2020، والثالثة يوم الأحد الماضي، لافتًا إلى أن إصابته الأولى كانت في بداية انتشار فيروس كورونا وأثبتها تحليل الدم ولم تثبتها المسحة، وفي المرة الثانية والثالثة المسحة تؤكد أنها كورونا والتحليل لا ييظهر به شيء.

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