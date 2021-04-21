Advertisements

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 21-4-2021

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الدولار ليترواح سعر الدولار بين 15.61 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع لتستقر في بداية التعاملات اليوم الأربعاء.

وسجلت العملة الأمريكية ببنكي الأهلى ومصر أقل سعر للشراء بنحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وسجل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر ، وفي المصرف العربي الدولي سجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع .

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة ، اليورو إلى 18.65 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني  21.41 جنيه للشراء و21.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الدينار الكويتي 48.98 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار البنك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل - تعليق ناري من محمد صلاح بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بايرن ميونيخ يصدر قراره بشأن المشاركة ببطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون ينقلب على ثلاثي الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انهيار فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سموحة

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 12-4-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 13-4-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 14-4-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 15-2-2021

استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس ثالث أيام رمضان

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 16-4-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

10:31 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

عاجل - تعليق ناري من محمد صلاح بشأن دوري السوبر الأوروبي

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر