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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقي قبل قليل، شخص مُسن مصرعه، بينما أصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو بطريق "إيتاي البارود كوم حمادة" بنطاق محافظة البحيرة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفي العام بإيتاي البارود، يفيد بوصول متوفي ومصابين بحادث وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو بطريق "كوم حمادة - إيتاي البارود".

أسفر الحادث عن مصرع "محمود احمد فرحات" 65 عامًا ومقيم بإيتاي البارود وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة 6 أخرون وهم كل من "رودينا عصام عمار" 6 سنوات، "محمود احمد خيرى" 23 عامًا، "محسن محمد ابراهيم المصرى" 60 عامًا، "إسلام مصطفى عبد العظيم" 30 عامًا، "سعيد محمود عبد الغفار" 75 عامًا، و"محمد عصام عمار" 13 عامًا، وتم نقلهم لمستشفي إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

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