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عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض مباراة سموحة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

ويخوض الفريق مباراة سموحة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام»، بعد أن كان قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف مساء الأحد الماضي.

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