Advertisements

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 03:45 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، إن ما تقوم به إثيوبيا هو استمرار لأسلوب المراوغة والتفاف طوال الوقت والإدعاءات الباطلة التي جعلتها تدعو مجلس الأمن إلى تشجيع مصر والسودان للعودة إلى المفاوضات وكأن مصر هي التي لم تقوم بالتوقيع على اتفاقية واشنطن.

وأضاف "شراقي" في تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم" الثلاثاء أن هناك ادعاءات كاذبة من الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني دون موافقة دولتي المصب هو صريح على مصر والسودان خاصة أنها قامت بفتح بوابتين استعدادًا لوضع الخرسانة في طريق التخزين.

وتابع: "مصر تقيم مشروعات كبرى للاستفادة من مياه النيل وعمل صمام أمان للأمن المائي لمصر وعلى قمة هذه المشروعات السد العالي، ولذلك لا يجب أن يقلق المواطن المصري على تأثير الملء الثاني إذا حدث بدون اتفاق لأن ما ستخسره مصر هي قيمة المياه التي سوف تخزن، ولكن لن يعطش أي مواطن مصري أو يخرج أي فدان من الزراعة".

واستطرد: "مصر تقبل ببعض الأضرار كما حدث في الملء الأول، ولكن ما ترفضه مصر هو فرض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجه إثيوبيا التي تمضي في طريقها للملء الثاني بدون موافقة مصر والسودان، ومازال طريق المفاوضات مفتوح وقد نشهد قريبًا دعوة لاجتماع رؤساء الدول للوصول إلى اتفاق ووقتها التخزين سيكون شرعيًا وبموافقة مصر والسودان أو سيكون اللجوء إلى مجلس الأمن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة بوابة الفجر الملء الثاني الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عملاق إيطالي آخر ينضم للبطولة الحديثة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس: هذه المحافظات هي الأكثر إصابة بكورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعة الا ربع

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و 6 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

هل يمكن إنشاء "بنك للمياه" بعد سد النهضة؟ (فيديو)

خبير يكشف عن سبب عكارة مياه النيل في السودان (فيديو)

نريد اتفاقا عادلا.. أحدث رسائل مصر بشأن سد النهضة

أستاذ موارد مائية: سد النهضة لن ينتهي قبل 5 سنوات.. والمتبقي منه الأصعب

وزير الري السابق عن أزمة سد النهضة: إثيوبيا تحاول فرض أجندتها على دولتي المصب

خبير يكشف السيناريو المتوقع حاول رفضت إثيوبيا الوصول لاتفاق ملزم (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 ص

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

02:46 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

11:55 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر