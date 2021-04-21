أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، إن ما تقوم به إثيوبيا هو استمرار لأسلوب المراوغة والتفاف طوال الوقت والإدعاءات الباطلة التي جعلتها تدعو مجلس الأمن إلى تشجيع مصر والسودان للعودة إلى المفاوضات وكأن مصر هي التي لم تقوم بالتوقيع على اتفاقية واشنطن.





وأضاف "شراقي" في تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم" الثلاثاء أن هناك ادعاءات كاذبة من الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني دون موافقة دولتي المصب هو صريح على مصر والسودان خاصة أنها قامت بفتح بوابتين استعدادًا لوضع الخرسانة في طريق التخزين.





وتابع: "مصر تقيم مشروعات كبرى للاستفادة من مياه النيل وعمل صمام أمان للأمن المائي لمصر وعلى قمة هذه المشروعات السد العالي، ولذلك لا يجب أن يقلق المواطن المصري على تأثير الملء الثاني إذا حدث بدون اتفاق لأن ما ستخسره مصر هي قيمة المياه التي سوف تخزن، ولكن لن يعطش أي مواطن مصري أو يخرج أي فدان من الزراعة".



