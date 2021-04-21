بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سموحة





استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلين 10 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام نظيره سموحة.





ويستضيف الأهلي نظيره سموحة في التاسعة والنصف من مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





واستبعد موسيماني كلا من :-









كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وجونيور أجاي بسبب الإصابة وأحمد رمضان بيكهام للإيقاف.