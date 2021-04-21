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عاجل.. انهيار فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي.. طالع التفاصيل

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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اتخذت العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قرار صادم في الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي بخصوص بطولة السوبر الأوروبي.

واعلنت أربعة أندية جديدة الانسحاب من بطولة السوبر الأوروبي وهي توتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال.

كما كان نادي مانشستر سيتي قد أعلن الانسحاب اليوم الثلاثاء بشكل رسمي من البطولة ولم يتبقى سوى نادي تشيلسي فقط.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي هو الآخر منذ قليل الانسحاب بشكل رسمي من بطولة السوبر الأوروبي.

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