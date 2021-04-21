شاهد.. ملخص الحلقة الثامنة مسلسل "ملوك الجدعنة "









شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".ويسرد لكم "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة الثامنة.*محاولة "ناصر" أحمد كشك في إقناع زوجته "نجلاء" رانيا يوسف بعودتها للمنزل.*يستمر وليد فواز في معازلة ياسمين رئيس طوال أحداث الحلقة.*يذهب "سرية" عمرو سعد، "وسفينة" مصطفي شعبان إلي "العتال" عمرو عبد الجليل، لمطالبته بالمال، ولكن يقوم رجال "العتال" بطردهم.*وانشرت الفيديوهات التي كانت علي هاتف "سيف" ابن زاهي العتال عبر القنوات وطالبوا بإعدامه.* يدخل "سيف العتال" بعدها المستشفى إثر تعاطيه للمخدرات والهيرويين.* يتقدم وليد فواز لخطبة "فاطمة" ياسمين رئيس وتوافق عليه في محاولة منها أن تعاند "سرية" عمرو سعد.* أثناء الخطوبة حضر "سرية و سفينة" وقام بخطبتها وانت الحلقة بالرقص على ألحان أغنية لأحمد سعدفي سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.