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"الصحة" تكشف مستجدات الوضع الصحي في سوهاج

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 02:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة الوضع الوبائي في سوهاج، مشيرا إلى إنه تم توجيه حملات للتوعية بمخاطر فيروس كورونا في سوهاج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الثلاثاء أن الموجة الأولى لـ كورونا في سوهاج أقل من الثانية بينما الموجة الثالثة من 400 إلى 450 إصابة في الأسبوع.

ونوه بأنه تم مراجعة المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا، حيث جرى زيادتها لتصبح 17 مستشفى، متابعا: "وفرنا 1482 سريرا في مستشفيات العزل بسوهاج.

وأكمل: 398 مصاب بكورونا في مستشفيات سوهاج يتلقون العلاج"، لافتا إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات العزل بسوهاج 32%.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة وجهت المستشفيات في المحافظة باستقبال حالات كورونا، لافتا إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية تقوم بتوزيع مرضى كورونا على المستشفيات بسوهاج.

وحول الفيديوهات المتداولة للمصابين بفيروس كورونا قال: "تم رصد فيديوهات قديمة من الموجة الأولى لكورونا ويتم تداولها الأن، وجار البحث عن من يروج تزايد الحالات في سوهاج"، مشددا على أنه لا توجد أزمة في توفر الأوكسجين في مستشفيات سوهاج.

وأوضح أن أكثر من 47 ألف لتر من الأوكسجين الطبي متوفرة وجار زيادة الكمية، مردفا: 747 مريضا معزول منزليا في سوهاج ويتم متابعتهم"، نافيا ما تردد عن عدم وجود أسرة للمصابين

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