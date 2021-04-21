الصحة: لدينا نظامًا يستوعب أي زيادات متوقعة لإصابات كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك تخفيف مجتمعي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية مما أدى إلى زيادة إصابات فيروس كورونا خاصة في الصعيد.





وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 17 مستشفى تتعامل مع فيروس كورونا في مستشفيات سوهاج، وتم رفع درجة الاستعداد، وزيادة الأسرة بالمستشفيات بمحافظة سوهاج، لافتًا إلى أنهم قاموا بزيارة هذه المستشفيات.



