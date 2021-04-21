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سمسم شهاب يهاجم هاني شاكر بسبب مطربي المهرجانات: "في عهده طمست هوية الأغنية الشعبية"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
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شن الفنان سمسم شهاب، هجوما حادا على الفنان نقيب المهن الموسيقية، بسبب أغاني مطربي المهرجانات الشعبية، وما يحدث في الوسط الفني من حالة انفلات وما تشهده الأغاني الهابطة من ابتذال في الكلمات أمر لا يمكن السكوت عليه.

وأضاف سمسم شهاب خلال حواره لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،" لو مش هو المسئول عن أغاني المهرجانات مين المسئول؟، مضيفا : النجاح ليس يقاس بنسب المشاهدات وإلا كانت الأفلام السيئة هي الأنجح

تابع الفنان سمسم شهاب، هاني شاكر فنان كبير ومحترم وكنت أدعمه كثير أثناء الانتخابات، ولكن سيحسب عليه أنه حدث في عهده طمس للهوية المصرية في الأغنية الشعبية.. فتحولت لغة الشارع المصري إلى لغة البلطجة، مطالبا المصنفات الفنية بضرورة التحرك ومباحث الإنترنت لتجفيف منابع الإسفاف والانهيار الأخلاقي. 

اوستطرد: "أحمد سعد أفضل صوت في مصر وأتمنى أعمل دويتو معاه وبهاء سلطان".



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