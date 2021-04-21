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سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:31 ص
جانب من التكريم
جانب من التكريم
احمد فتحي الدسوقي
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شّهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء الثلاثاء، الفعالية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة تحت شعار "سيدات من ذهب" لتكريم عددٍ من النماذج النسائية المتميزة في مختلف المجالات المختلفة.

جاء ذلك بحضور: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورة منى عبدالله عضو مجلس النواب، ولفيف من عضوات المجلس القومي للمرأة ببني سويف.

محافظ بني سويف
وفي كلمته بهذه المناسبة أثنى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على الدور الكبير الذي تقوم بها المرأة المصرية بشكل عام والسويفية على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن المراة المصرية تتميز عن نظيرتها في المجتمعات الأخرى بأنها "السيدة" التي استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة من خلال النجاح في أداء رسالتها تجاه أسرتها وأولادها وبنفس القدر والكفاءة حققت التميز والاجتهاد في عملها ومسيرتها المهنية والوظيفية وهو ما ليس بغريب على المرأة المصرية التي حكمت مصر والعالم منذ آلاف السنين.

النماذج المضيئة
وأكد محافظ بني سويف، على أن تكريم اليوم ليس تكريما لأشخاص بل تكريما لنماذج عديدة موجودة في كل بيت مصري لأمهات عظيمات وسيدات فضيليات قدمن ولازلن يقدمن المثل والقدوة في حمل الأمانة وأداء الرسالة تجاه أسرتها ومجتمعها، مؤكدا أن أبراز تلك النماذج المضيئة وتصديرها للمجتمع كنماذج ناجحة هى الهدف من التكريم ليكون باعثا ومحفزًا لاستمرار تلك النماذج من خلال دعمها معنويا وأدبيا وأن نرى المزيد والمزيد منها "كل في مجاله".

نائب محافظ بني سويف
من جهته قدم "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، التهئنة للمكرمات والحاضرات بمناسبة شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى حرصه على المشاركة في تكريم تلك النماذج النسائية الناجحة والمتميزة، موجها تحية إعزاز وتقدير للمر أة المصرية التي كانت ومازالت تدعم وتساند وطنها في وقت الأزمات والمحن خاصة حضورها القوى والفعال ومشاركتها المتميزة في ثورة 30 يونيه العظيمة.

الدور الكبير للمرأة
وأشار نائب محافظ بني سويف، إلى أن القيادة السياسية تعى أهمية الدور الكبير للمرأة المصرية وتقدر جهودها وأدائها المتميز على كافة الأصعدة والمستويات، ومعربا عن تقديره لفرع المجلس القومي المرأة لجهوده في دعم قضايا المراة السويفية لاسيما في ظل دعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لكافة أنشطة وجهود المجلس لتمكين المراة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

القومي للمرأة ببني سويف
وأعربت "نرمين محمود" مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف، عن تقديرها للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" لدعمه لجهود وأنشطة فرع المجلس، مشيرَة إلى أن فرع المجلس حرص على تكريم مجموعة من النماذج النسائية الناجحة تعبر عن قصص نجاح ومسيرة عطاء لسيدات وفتيات في مختلف المجالات وأن يكون التكريم شاملالكافة الفئات والشرائح المجتمعية باختلاف مستوياتها الثقافية والتعليمية والاجتماعية.

عملت في مهن الرجال
وأضافت: نجد من بين المكرمات سيدات نجحن في امتهان مهن خاصة بالرجال، وأخرى لسيدات معيلات كافحن في الوصول بأسرهن لبر الأمان، بجانب سيدات فضيليات في العمل المجتمعي والتنفيذي ومربيات فضليات وطالبات متفوقات علميا كن مثار فخر وإعجاب ومنهن شهداء مصر من الجيش الأبيض في مواجهة فيروس كورونا، وسيدات متحديات أمية حصلن درجات علمية، وأمهات مثاليات وأمهات شهداء واجب وأمهات بدبلات وغيرها من قصص النجاح التي تستحق أن نقدمها كنماذج نستلهم منها روح العطاء والبذل وتكون حافزا لغيرها أن تسير على نفس الدرب.

أسماء المكرمات
وفي ختام الفعالية كرم المحافظ عدد 15 من النماذج النسائية المشرفة وسلمهن شهادات تقدير، وهن: ليلة سيد سالم محمد، وكريمة حسن عبد القوي، وسناء احمد عبد الجواد، وهدي ربيع محمد، وأميرة محمد احمد اسماعيل، وصفاء أحمد طه عبد الفضيل، وعزيزة مصطفي اسماعيل، وأسماء حسن محمد عطوة، ومنار جمال ربيع، واسينات "ازيس عبدالله فكري"، وتهاني عبد الحميد ابراهيم، وهدى عبد المحسن، وسامية سامي أحمد، وعايدة طه سلام شعيب، ونعمات إمام مصطفي.
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)
سيدات من ذهب.. محافظ بني سويف يكرم 15 نموذجًا نسائيًا (صور)

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