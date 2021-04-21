لماذا انفعل كهربا على الإعلامية بسمة وهبة في "العرافة"

قام اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالانفعال على الإعلامية بسمة وهبة عندما عرضت له مقطع فيديو خلال إحدى مشاجراته يتضمن ألفاظ خارجة.



وقال "كهربا" في حواره ببرنامج "العرافة" المذاع على فضائية "المحور" "أنا لا أريد عرض مثل هذه الفيديوهات، انتوا بتستضيفوني لاعب كرة بس، بلاش حاجات قديمة بره الكرة".



من جانبها ردت بسمة وهبة: "أنت جاي هنا علشان تكشف الحقيقة، أنت لاعب مشهور، حياتك الشخصية جوه البيت، ويجب أن تعتذر وتقول أنا أسف على الأقل لجمهور النادي الأهلي".



بينما عاد كهربا يقول "بس دي حاجات قديمة من السنة اللي فاتت، انتي هاتيلي حاجات وأنا داخل الملعب حتى لو كانت مشكلة، أنا في إجازتي ليه تحسبيني عليها، حياتي الشخصية تخصنى، وأنا هأرد أقول ايه على فيديو زي ده".

