Advertisements

"عظم شهيدك".. هكذا احتفل رواد تويتر بحلقة الشهيد محمد مبروك في "الاختيار2"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements

بعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار ٢"، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج الشهيد محمد مبروك، بعد استشهاده أثناء خروجه من بيته في اتجاهه لعمله على يد ٧ ملثمين أطلقوا عليه ١٢ رصاصة.

وأدى دور الشهيد مبروك، بإتقان الممثل إياد نصار الشاهد الأول في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي وساعد في إلقاء القبض على قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربة، وترحم كل المغردين على روحه وأن يسكنه الله فسيح جناته.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة سموحة

منذ ساعة و 17 دقيقة

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديدة في إصابات كورونا و42 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تعليق ناري من محمد صلاح بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة يوافق على رحيل الجوهرة اللامعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون ينقلب على ثلاثي الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انهيار فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

10:31 م

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

11:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر