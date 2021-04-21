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"عظم شهيدك".. هكذا احتفل رواد تويتر بحلقة الشهيد محمد مبروك في "الاختيار2"
الأربعاء 21/أبريل/2021 - 12:57 ص
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بعد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار ٢"، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج الشهيد محمد مبروك، بعد استشهاده أثناء خروجه من بيته في اتجاهه لعمله على يد ٧ ملثمين أطلقوا عليه ١٢ رصاصة.
وأدى دور الشهيد مبروك، بإتقان الممثل إياد نصار الشاهد الأول في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي وساعد في إلقاء القبض على قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربة، وترحم كل المغردين على روحه وأن يسكنه الله فسيح جناته.
مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.
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