"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن غدًا سيتم توقيع اتفاقية مع الصين لتصنيع لقاح كورونا "سينو فارم" في مصر، مشيرا إلى أنه خلال أيام سيتم البدء في تصنيع اللقاح.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنه من المنتصر أن تستقبل مصر 500 ألف جرعة من لقاح "سينو فارم".



