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"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن غدًا سيتم توقيع اتفاقية مع الصين لتصنيع لقاح كورونا "سينو فارم" في مصر، مشيرا إلى أنه خلال أيام سيتم البدء في تصنيع اللقاح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنه من المنتصر أن تستقبل مصر 500 ألف جرعة من لقاح "سينو فارم".

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة بأن 2 مليون و300 ألف لتر هي كمية الأكسجين المتوفرة على مستوى الجمهورية، متابعًا: "1440 للتواصل مع الحالات المصابة بكورونا وتقديم الرعاية الطبية لهم

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