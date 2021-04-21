"الاحصاءات السكانية": المصريون ينفقون 31% من دخلهم على الطعام والشراب

قال طاهر صالح، رئيس قطاع الاحصاءات السكانية، إن 35 %من جملة أنفاق المصرين خلال عام 2018 تنفق على الأكل والشرب، وهذا الامر انخفض مؤخرًا لـ31%، وهذا مؤشر جيد للغاية.





وتابع "صالح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن معظم الشعوب المماثلة للشعب المصري النسبة الأكبر من انفاقهم تكون على الاكل، مشيرًا إلى أن نسبة انفاق الاوربيين على الاكل أقل بكثير من مصر، وتمثل في بعض الدول الاوربية 10%،.



