Advertisements

"الاحصاءات السكانية": المصريون ينفقون 31% من دخلهم على الطعام والشراب

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال طاهر صالح، رئيس قطاع الاحصاءات السكانية، إن 35 %من جملة أنفاق المصرين خلال عام 2018 تنفق على الأكل والشرب، وهذا الامر انخفض مؤخرًا لـ31%، وهذا مؤشر جيد للغاية.

وتابع "صالح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن معظم الشعوب المماثلة للشعب المصري النسبة الأكبر من انفاقهم تكون على الاكل، مشيرًا إلى أن نسبة انفاق الاوربيين على الاكل أقل بكثير من مصر، وتمثل في بعض الدول الاوربية 10%،.

ولفت إلى أن الانفاق على الرعاية الصحية تقدر بـ10%، والنقل والانتقالات 6.7%، والملابس 5.6%، أما الأكل خارج المنازل فتصل النسبة لـ4.8%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر المصريين الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إخطار إثيوبيا لمجلس الأمن.. أزمة سد النهضة إلى أين؟

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة حول تصنيع اللقاحات بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يُفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي

منذ يوم

بيان رسمي.. إيقاف بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مُدمرة.. برشلونة يحصل على توقيع «سفاح الشباك»

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد يمتد لـ 2026

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يرد بقوة على أنباء عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"المركزية للإحصاءات": 10% نسبة البطالة في الربع الثالث من 2018

"المركزي للإحصاء":الاسر المصرية تنفق اغلب أموالها على شراء اللحوم

السعوديون ينفقون النسبة الأكبر من أموالهم على الطعام والشراب

محمد عبد الوهاب يكتب: النقل الذكي مستقبل مصر

ابراهيم عيسى: ننفق 200 مليار جنيه سنويا على الأكل (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 ص

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة القمة ودوري أبطال أفريقيا

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

04:30 م

أستاذ موارد مائية يكشف خطوات إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة (فيديو)

03:45 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

11:55 م

الأرصاد تُحذر من طقس الغد: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق

08:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر