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عميد معهد السكر السابق: هذه التوقيتات المناسبة لممارسة الرياضة أثناء الصيام

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قدم سامح عبد الشكور، عميد معهد السكر السابق، مجموعة من النصائح لكيفية تعامل مرضى السكري مع الصيام خلال شهر رمضان المبارك.

وقال "عبد الشكور" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على منصة شاهد "مريض السكر كمبدأ في الأكل عليهم أن يطبقوا قول النبي كلكوا واشربوا ولا تسرفوا، والصيام هو أحد نظم الرجيم الذي يعمل على تحسين المناعة".

وأضاف "الخلايا المناعية تأكل الخلايا الضعيفة وبتجدد خلايا جديدة حتى خلايا المخ بتجدد في هذا الصيام المتقطع، ويفضل تناول 3 وجبات بعد الإفطار منهم وجبة رئيسية، وأنصح بتناول 12 كوب من السوائل في الفترة بعد الإفطار إلى السحور".

وتابع "إذا كان السكر التراكمي من 4.6 إلى 5.% معقول، أعلى من ذلك معرض للإصابة بالسكر خلال شهرين، وممارسة الرياضة أثناء فترة الصيام خطر لأنه يسبب الجفاف وهذا له خطورة على القلب والضغط والكلى ويفضل أن تكون رياضة خفيفة وليست عنيفة في الفترة من 10 إلى 12 بعد صلاة العشاء"، مؤكدًا أن قياس السكر التراكمي هو أمر مهم وضروري ويكشف المعرضون بالإصابة بالسكر.

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