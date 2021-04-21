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محامي أحد المتهمين في قضية الفيرمونت يطالب بوقف عرض مسلسل "الطاووس"

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
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أعلن المحامي أشرف عبد العزيز، وكيل المتهم (أ.ط) في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية الفيرمونت”، أنه تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تجاه مسلسل "الطاووس"، حيث ذكر في شكواه  أن المسلسل ما هو إلا تصوير لحادثة الفيرمونت، في واقعة الأولى من نوعها في بلادنا التي نشاهد فيها مسلسل تليفزيوني صنع خصيصا لواقعة مازالت قيد التحقيقات، الأمر الذي سيؤدي إلى إثارة الرأي العام والإضرار بالمتهمين.

في حين المخرج رؤوف عبد العزيز في العديد من وسائل الإعلام المرئية، أن مسلسل "الطاووس" ليس له علاقة نهائيا بأي قضية حالية، وإتاحة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تصريح عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية دون إي ملاحظات، ولكنه تعرض للعديد من الهجوم لكي يتم وقفة عرضه.

كما حرص عدد من الفنانين والفنانات على دعم أسرة مسلسل "الطاووس"، بعد بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتحقيق مع المسئولين عن إنتاج العمل، ومسئولي القنوات التي تعرضه خلال موسم رمضان الحالي.

وأطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج "#أدعممسلسلالطاووس"، ودعمت الفنانة منى ذكي، صناع "الطاووس"، عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بعد قرار التحقيق معهم من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكتبت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك: "الطاووس .. ادعم مسلسل الطاووس".

وحرص المخرج محمد العدل على دعم صناع مسلسل "الطاووس"، بعد قرار التحقيق معهم من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكتب عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، قائلا: "ادعم مسلسل الطاووس".

فيما كتبت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، مسلسل "الطاووس"، عبر حسابها الشخصي فيسبوك: "طيب شوفوا حجة تانية، غير الكود الأخلاقي لوقف المسلسل أو محاربته! تابعت كل الحلقات التي عرضت من مسلسل الطاووس ولم أجد فيه كلمة أو مشهد يخدش الحياء".

وتابعت: "عمل تلعب بطولته السيدة سميحة أيوب، وجمال سليمان والموهوبة جدا سهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة من الممثلين الشباب، ولا يجد من يدافع عنه من ادعياء مناصرة الإبداع ، ولا النقابات الفنية! وفين الأشاوس بتوع طب نتفرج الأول وبعدين نحكم؟ أين أصواتهم المجلجلة عن حرية الخيال وحق المبدع في العبث في التاريخ!".

وأضافت: "طيب نحن أمام مسلسل اجتماعي عن فتاة غلبانة تتعرض لاغتصاب جماعي، من مجموعة من شباب ينتمون لعائلات ذات سلطة ونفوذ، ولا تجد من يساندها لاستعادة حقها، وإدانة المتهمين! حادث متكرر في أزمنة مختلفة؟ لكن اللي على دماغهم بطحه طالبوا بوقف المسلسل لإنه يمس قضية مشابهة متهم فيها بعض ابناء العائلات ذات النفوذ!".

واستكملت: "مسلسل الطاووس عمل إبداعي محترم يستحق الاهتمام، قائلة: "عيب عليكوا وعلينا إذا وقفنا ساكتين أمام محاولة لاغتيال عمل فني جاد مثل الطاووس".

في النهاية، أعلن الكثير من الفنانيين والمبدعين أن وقف مسلسل بعد موافقة الرقابة سابقة خطيرة من نوعها.


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قضية دراما الفيرمونت

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