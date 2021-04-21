"الصحة" عن الوضع الوبائي في مصر: زيادة طفيفة

علق المتحدث باسم وزارة الصحة، على الوضع الوبائي في مصر قائلًا: " هناك زيادة طفيفة على الإصابات بكورونا على مستوى المحافظات".





وشدد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا.



