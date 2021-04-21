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مستشار الرئيس: هذه المحافظات هي الأكثر إصابة بكورونا

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 01:34 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك زيادة في إصابات كورونا خلال الفترة الاخيرة، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات تشهد زيادة كبيرة مثل محافظات القاهرة الكبرى.

وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن التجارب تؤكد بأن كورونا مرض معد، وخلال الفترة الأخيرة تم رصد عدد كبير من الإصابات التي تصيب عائلات كاملة، نتيجة التجمعات.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا بكل دقة وشدة، موضحا أن مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة التي تتماشى مع الوضع الوبائي، لافتًا إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على الحد من انتشار الفيروس في ظل مراعاة حياة المواطنين الاقتصادية والعملية.

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