مستشار الرئيس: هذه المحافظات هي الأكثر إصابة بكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هناك زيادة في إصابات كورونا خلال الفترة الاخيرة، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات تشهد زيادة كبيرة مثل محافظات القاهرة الكبرى.





وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن التجارب تؤكد بأن كورونا مرض معد، وخلال الفترة الأخيرة تم رصد عدد كبير من الإصابات التي تصيب عائلات كاملة، نتيجة التجمعات.



