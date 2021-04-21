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شراقي: حتى مع الملء الثاني لسد النهضة لن يعطش مواطن مصري

الأربعاء 21/أبريل/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية، أن ما تقوم به إثيوبيا هو استمرار لأسلوب المراوغة والتفاف طوال الوقت والإدعاءات الباطلة التي جعلتها تدعو مجلس الأمن إلى تشجيع مصر والسودان للعودة إلى المفاوضات وكأن مصر هي التي لم تقوم بالتوقيع على اتفاقية واشنطن.

وقال "شراقي" في تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم" أن هناك ادعاءات كاذبة من الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أن قيام إثيوبيا بالملء الثاني دون موافقة دولتي المصب هو صريح على مصر والسودان خاصة أنها قامت بفتح بوابتين استعدادًا لوضع الخرسانة في طريق التخزين.

وأضاف "مصر تقيم مشروعات كبرى للاستفادة من مياه النيل وعمل صمام أمان للأمن المائي لمصر وعلى قمة هذه المشروعات السد العالي، ولذلك لا يجب أن يقلق المواطن المصري على تأثير الملء الثاني إذا حدث بدون اتفاق لأن ما ستخسره مصر هي قيمة المياه التي سوف تخزن، ولكن لن يعطش أي مواطن مصري أو يخرج أي فدان من الزراعة".

وتابع "مصر تقبل ببعض الأضرار كما حدث في الملء الأول، ولكن ما ترفضه مصر هو فرض سياسة الأمر الواقع التي تنتهجه إثيوبيا التي تمضي في طريقها للملء الثاني بدون موافقة مصر والسودان، ومازال طريق المفاوضات مفتوح وقد نشهد قريبًا دعوة لاجتماع رؤساء الدول للوصول إلى اتفاق ووقتها التخزين سيكون شرعيًا وبموافقة مصر والسودان أو سيكون اللجوء إلى مجلس الأمن في حالة عدم التوصل إلى اتفاق".

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